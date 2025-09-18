Заблудившегося в лесу грибника спасли в Орехово-Зуеве

Работники Белавинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала «Мособллеса» и спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину. Житель садового товарищества «1 Мая» отправился собирать грибы и не смог найти дорогу назад.

Мужчина взял с собой мобильный телефон, что позволило ему оставаться на связи во время поисковой операции. Он также рассказал, что на своем пути заметил карьеры, что стало ориентиром для специалистов.

Потерявшегося грибника быстро нашли, помощь врачей ему не понадобилась.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что перед походом в лес следует сообщить о своих планах близким и взять с собой заряженное средство связи.