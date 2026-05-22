Заблудившегося грибника спасли в Волоколамском округе

В четверг, 21 мая, сотрудники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обнаружили и вывели из леса 45-летнюю женщину, которая заблудилась в Волоколамском муниципальном округе во время сбора грибов.

По словам старшего смены Вячеслава Курова, женщина приехала на дачу из Москвы утром. Вместо того чтобы пойти сразу к своему участку, она направилась за грибами в лес рядом с СНТ «Северо-Запад». Через несколько часов женщина поняла, что заблудилась, но, к счастью, смогла вызвать спасателей, так как ее телефон был заряжен.

Прибыв в предполагаемый район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, работая на отклик и поддерживая связь с заявительницей по мобильному телефону. Женщина сообщила, что слышит шум железной дороги неподалеку. Этот звук помог определить правильное направление поисков.

Поиски длились около двух часов, после чего потерявшуюся женщину нашли и вывели из леса. Медицинская помощь ей не потребовалась. Любительница сбора грибов поблагодарила работников противопожарно-спасательной службы за помощь. В ответ специалисты посоветовали ей более тщательно готовиться к будущим походам, подчеркнув важность изучения маршрута и прогноза погоды.