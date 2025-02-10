Забеги «Суперлиги Подмосковья» пройдут в пяти городах в 2025 году

Легкоатлетические забеги проекта «Суперлига Подмосковья» в 2025 году пройдут в пяти городах. В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что регистрация на все старты уже началась.

Беговой сезон проекта в третий раз начнется Коломенским полумарафоном «Летопись победы». Он пройдет 3 мая. «Волоколамский рубеж» состоится 7 июня. Забег «По берегу озера» запланирован на 12 июля в новой локации — Раменском. Затем последует мероприятие «Большая Волга» в Дубне — 16 августа. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN» 18 октября.

В забегах может принять участие любой желающий. Любителям и профессионалам предлагают выбрать одну из трех дистанций: 5, 10 или 21,1 километра. Для новичков предусмотрели дистанцию в 3 километра.

Участникам проекта «Суперлига Подмосковья» доступны также тренировки по плаванию, велоспорту, лыжам и лыжероллерам.