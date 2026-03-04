Забеги «Суперлиги Подмосковья» пройдут в 4 городах Подмосковья в 2026 году

В новом сезоне «Суперлиги Подмосковья» сразу четыре города примут легкоатлетические старты. Записаться для участия в спортивном мероприятии можно уже сейчас.

Первым в календаре значится кросс-полумарафон «Одинцово». В отличие от прошлых лет, когда забег проводили в октябре, в 2026 году он состоится 18 апреля. Эстафету подхватит Коломна — 11 мая там в четвертый раз пройдет полумарафон «Летопись победы».

Любителей бега в Дубне ждут 20 июня на старте полумарафона «Большая Волга». Завершит сезон Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» — финальный забег намечен на 25 июля.

Участвовать в основных забегах на пять, 10 и 21,1 километра могут все желающие старше 18 лет.

Для тех, кто только пробует себя в беге, организаторы предусмотрели трехкилометровую дистанцию — преодолеть ее разрешено спортсменам с 12 лет. Причем слот на этот старт можно получить не за деньги, а за баллы, которые участники копят, выполняя задания на портале суперлигамо.рф.

Регистрация на детские забеги откроется за месяц до каждого события. В правилах для юных спортсменов в возрасте от четырех до 11 лет произошли изменения: теперь для них предусмотрена единая дистанция — 500 метров.

Проект «Суперлига Подмосковья» вырос из «Беговой лиги Подмосковья», существующей с весны 2022 года. Теперь участникам доступны тренировки по ходьбе, плаванию, бегу на лыжах и лыжероллерах, а также велоспорту. Все километры фиксируют, а затем вносят в общий зачет.

Детали о регистрации, розыгрышах и бонусах можно найти на сайте проекта и в официальном сообществе «ВКонтакте». Все мероприятия проводят в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».