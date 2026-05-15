Забеги и велогонка по бездорожью пройдут в Химках

В Учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках 30 мая 2026 года состоятся трейловые забеги по пересеченной местности Trail и велогонка La Strada офф-роуд. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участники соревнований смогут выбрать дистанции в зависимости от уровня подготовки. В первой половине дня бегуны выйдут на старт трейла — будут доступны дистанции от 1 до 20 километров. Во второй половине дня состоится велогонка La Strada офф-роуд, где участники смогут преодолеть трассы протяженностью 10, 20 и 50 километров.

Спортсменам предстоит пройти специально спроектированную природную трассу с естественными препятствиями — рельефными спусками и подъемами, грязевыми и травяными преградами. Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены с любым уровнем подготовки. Несовершеннолетние участники должны будут предоставить специальное разрешение от родителей, а все спортсмены — медицинские справки.

По итогам забегов будут определены победители и призеры, которые получат специальные призы от «Лиги Героев» и партнеров мероприятия. Все участники получат стартовые пакеты, брендированные медали и подарки за участие.

Зарегистрироваться для участия в велогонке можно здесь.

Место проведения: Московская область, г.о. Химки, микрорайон Планерная, улица Центральная, д. 1, Учебно-спортивный центр «Планерная».