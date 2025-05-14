Забеги и командные игры проведут в 60 парках Подмосковья 17 мая

Более чем в 60 парках Московской области в субботу, 17 мая, пройдет масштабное спортивное мероприятие «Семейные старты». Для гостей подготовили насыщенную программу: забеги, фитнес-тренировки, командные игры, велоквесты и другие активности.

В Мытищах в парке Мира проведут соревнования по беговелам, роллер-квест и командные игры «Вперед к Победам». Для взрослых организуют специальные занятия: мужчин ждет кроссфит-тренировка, а женщин — йога-сессия «Путь к счастью».

Раменский городской парк откроет праздник утренним семейным забегом на пять километров. Любителей единоборств пригласят на турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Победы, а для поклонников спокойного отдыха проведут занятия по йоге.

Парк Мира в Коломне предложит гостям принять участие в велопробеге, шахматных турнирах, а также посетить ретроплощадку «Игры нашего двора», где можно будет вспомнить любимые развлечения детства. В Кашире посетителей ждут энергичная зарядка, командные игры и соревнования по волейболу и дартсу.

Центральный парк Реутова подготовил особую программу: гаражную распродажу, творческие мастер-классы, марафон по скандинавской ходьбе и соревнования по настольному теннису. Для любителей активного отдыха проведут тренировку Body Combat и футбольные матчи.

«Семейные старты» станут отличной возможностью провести выходной день активно и с пользой для здоровья.