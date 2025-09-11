Забеги и эстафеты проведут в 60 парках Подмосковья 13 сентября

В субботу, 13 сентября, более в Подмосковье пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Его примут более чем 60 зон отдыха.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что в городском парке Чехова разминку проведет мастер спорта России по спортивной борьбе Михаил Авдалян. Также все желающие смогут присоединиться к массовому забегу, эстафетам и турниру по шахматам.

Разминка пройдет и в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. После этого посетителей ожидает мастер-класс по рубке шашкой. Для детей подготовили турнир на меткость. Также в зоне отдыха будет работать фотовыставка, посвященная местным спортсменам.

В парке «Детский городок» в Щелкове после разминки состоится мастер-класс по джампингу от профессионального спортсмена. Также запланированы занятия йогой, забег, эстафета, турниры по шашкам и дартсу.

Семейную разминку проведут в городском парке Каширы, после чего все желающие смогут посетить занятия йогой и принять участие в эстафете. Кроме того, организаторы подготовили гигантскую дженгу, состязания по дартсу и настольному теннису.

Соревнования по спортивному ориентированию пройдут во Фрязинском лесопарке. Также там состоится мастер-класс по боксу. В зоне отдыха откроют фотовыставку, посвященную достижениям спортсменов.