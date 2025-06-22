Забег «Зарайский бизон» в Подмосковье собрал более 1200 участников

Исторический забег «Зарайский бизон» прошел в Подмосковье 21 июня. Спортивное событие собрало более 1200 участников со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной «Молодой Гвардии Единой России».

Организаторы подготовили трассы с разной нагрузкой — для новичков и опытных. Кроме того, в этом году впервые прошел забег с собаками.

«Маршрут, как всегда, проходил по живописным местам у Зарайского кремля и включал не только новые форматы, но и отработанный годами трейл на 10 километров и экстремально забег с препятствиями, — отметил автор и руководитель проекта Дмитрий Аверьянов.

Место проведения выбрали не случайно. Подмосковный Зарайск отсылает к древней статуэтке бизона времен палеолита. Ее нашли около 22-23 тысячи лет назад у здания городского кремля. Событие каждый год напоминает о культурном символе.

Забег поддерживают региональный Минспорта и «Молодая Гвардия Единой России». В этот раз партнерами мероприятия также выступили ООО «Четыре лапы», банк ВТБ, ивент группы «БИС» и другие.

«„Зарайский бизон“ — это не просто забег. Это живая история, патриотизм в действии, сплоченность поколений и настоящая гордость за Подмосковье, — сказала руководитель региональной „Молодой Гвардии Единой России“, депутат Серпухова Диана Алумянц.

Все участники получили мощный заряд бодрости и хорошее настроение, лучших наградили призами и памятными медалями.