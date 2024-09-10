Забег вдоль реки Оки пройдет в Серпухове 21 сентября

Туристическое событие «Боксзабег» пройдет в Серпухове 21 сентября. Для гостей проведут показательные бои спортсменов, игры в волейбол, пляжный футбол и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и увеличение туристического потока. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Для спортсменов подготовят два забега — на четыре и на девять километров. Маршруты охватят живописные места города, среди которых парк Олега Степанова и пляж на реке Оке.

Организаторы обустроят детскую площадку, зону для игр в лазертаг, площадку для сдачи нормативов ГТО, скалодром, столы для игры в теннис многое другое. Желающие смогут поучаствовать в квизах, мастер-классах и квестах. В завершение вечера состоится концерт.

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