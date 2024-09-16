Забег в память о военных корреспондентах прошел ко Дню города в Балашихе

Забег, посвященный военным корреспондентам, прошел в Балашихе ко Дню города. В нем приняла участие семья Меркуловых вместе с хаски Альфой.

Сергей, его жена, двое детей и хаски Альфа пробежали по улицам микрорайона Железнодорожный три километра. Они — члены сообщества «5 верст». Семья занимается легкой атлетикой каждую субботу в Пестовском парке, а недавно преодолели 23 километра в «Марафоне у дома» по улицам Балашихи.

Отметим, «5 верст» — общероссийский проект. Он проводится в 129 парках по всей стране. В нем может принять участие каждый желающий. Забеги проходят в Пестовском парке и на Заречной улице в Балашихе.

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