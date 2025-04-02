Забег в масках знаменитых актеров прошел в Солнечногорске

Специальным гостем события стала актриса театра и кино Наталия Сабитова. Перед стартом она провела с участниками специальную театральную разминку. Первый этап соревнования был традиционным — с забегом на дистанцию 60 метров, где можно было продемонстрировать физическую подготовку. Во втором этапе спортсмены примерили на себя образы известных актеров театра и кино.

«Участники выложились по полной. Показали не только высокие результаты в беге, но и от души повеселились в шуточном забеге в масках знаменитых актеров театра и кино. Я уверенна, каждый ушел с мероприятия, оставив в памяти массу комичных и запоминающихся моментов», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

По итогам забега победителями стали Ксения Простева и Егор Тимохов, Риана Ганинцева и Иван Симонов оказались на втором месте, Елена Савченко и Альберт Хачатрян удостоились третьего места.