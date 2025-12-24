Забег в костюмах и мастер-классы пройдут в парке Солнечногорска на этой неделе

До 28 декабря в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска состоятся мероприятия для семейного отдыха. Гостей ожидают творческие мастер-классы, развлекательные программы и костюмированный забег.

В воскресенье, 28 декабря, с 12:00 можно будет принять участие в зимнем челлендже «Игры с Машей и Медведем» и создании «Тайной фабрики Деда Мороза».

Мастерская Снегурочки на набережной «Выстрел» приглашает в пятницу, 26 декабря на мастер-класс «Балерина» в 12:30 и на игровую программу «Сказка к нам приходит» в 13:00.

Субботняя программа будет посвящена спортивным активностям. День начнется в 8:30 с зарядки у входной группы в парк, а в 9:00 там же можно будет присоединиться к костюмированному забегу «5 Верст». Продолжат спортивный день тренировка в 10:30 у памятника Лермонтову и скандинавская ходьба в 11:00.

«В парках Солнечногорска вас ждут творческие мастерские, где можно воплотить свои идеи в реальность, энергичные тренировки на свежем воздухе, которые заряжают бодростью, и увлекательные игровые программы, способные зажечь огонь в глазах даже самых искушенных искателей приключений. Приходите за зарядом энергии и вдохновения», — пригласила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

С программой мероприятий в парках Подмосковья можно ознакомиться на сайте. Мероприятия организованы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».