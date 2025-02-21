Забег в честь Дня защитника Отечества пройдет во Фрязинском лесопарке

В округе пройдет спортивное мероприятие «Кросс Защитников Отечества». В воскресенье, 23 февраля, Фрязинский лесопарк превратится в площадку для активного отдыха и спортивных состязаний.

Праздник начнется с энергичной двадцатиминутной зарядки, которая поможет всем участникам взбодриться и разогреть мышцы. После зарядки фрязинцев ждет спортивный интерактив, где можно будет проявить свою силу, ловкость и смекалку, участвуя в различных конкурсах и играх. Организаторы подготовили горячий чай.

Главным событием праздника станет кроссовый забег, в котором смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Итоги забега будут подведены сразу после того, как все спортсмены преодолеют дистанцию. Также в лесопарке в этот день откроется выставка, посвященная фрязинским звездам зимних видов спорта.