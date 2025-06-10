Забег в честь Дня эколога прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Легкоатлетический забег прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске в честь Дня эколога и в рамках всероссийской акции «Марафон зеленых дел». Дистанцию в тысячу метров преодолели 36 участников.

Среди мужчин первое место досталось Евгению Яковлеву, второе — Александру Бордунову, третье — Сергею Карпову. Среди женщин победу одержала Дина Барская, на втором месте — Анастасия Мельник, на третьем — Варвара Мальцева.

«Мы рады, что жители нашего округа активно поддерживают экологические инициативы. Такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к природе и здоровому образу жизни среди населения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Также участники мероприятия смогли в игровой форме узнать правила сортировки отходов. Для этого региональный оператор ЭкоПромСервис организовал «Эко Теннис».

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