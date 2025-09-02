Забег пройдет в парке «Сосновый бор» в Дмитрове 6 сентября

В парках Дмитровского округа в выходные пройдут спортивная эстафета и развлекательная программа «Вот и лето прошло». Организаторы подготовили активности для жителей муниципалитета разных возрастов.

В субботу, 6 сентября, пройдут спортивная разминка и эстафета, турниры по волейболу и настольному теннису, а также развлекательная программа «Осенний марафон» с мастер-классами «Корзина с цветами».

В воскресенье, 7 сентября, в парке состоится программа «Вот и лето прошло». Для гостей проведут игры, конкурсы и состязания. Родители и дети поучаствуют в мастер-классах «Осенние фантазии» и «Сделано в парке».

«Подобные события прекрасно объединяют семьи, дарят отличное настроение и уже становятся доброй традицией нашего округа. Уверен, что в парке каждый найдет занятие по душе — будь то спортивный турнир или творческий мастер-класс», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.