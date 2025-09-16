Забег по пересеченной местности прошел в Орехово-Зуеве

«Я сравниваю это спортивное мероприятие с „Гонкой героев“. Участникам забега пришлось также преодолевать сложные участки на спортивной тропе у Давыдовского озера. Только у нас все соревнования были абсолютно бесплатными», — сообщил депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Травкин.

Всего участие в забеге «Беги лесом» приняли более 100 человек, в числе которых были как юные любители активного отдыха и спорта, делающие свои первые шаги в легкой атлетике, так и опытные спортсмены, а также люди пенсионного возраста. По словам участников, забег стал настоящим праздником спорта, здоровья и единения с природой.