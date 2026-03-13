Забег по пересеченной местности пройдет в Истре 19 апреля

В Подмосковье 19 апреля пройдет традиционный туристический трейловый забег «Соколиная гора». Ежегодное спортивное событие объединяет любителей бега по пересеченной местности и активного отдыха на природе.

Маршруты соревнований проложат по территории нового лесопарка «Соколиная гора» в Истре. Принять участие могут все желающие — как опытные спортсмены, так и начинающие бегуны.

В этом году организаторы подготовили несколько дистанций. Любителям классических трейлов предложат преодолеть маршруты протяженностью пять и 10 километров. Кроме того, впервые пройдут гонки-преследования: они будут состоять из двух этапов по полтора километра сверхбыстрого бега по новой лыжероллерной трассе, где спортсменам предстоит справляться с крутыми подъемами и спусками.

Для начинающих участников предусмотрены более короткие дистанции — 500 метров и полтора километра.

Каждый бегун, добравшийся до финиша, станет обладателем памятной медали.

Дополнительная информация доступна на сайте. Регистрация открыта до 14 апреля.