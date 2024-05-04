Забег по пересеченной местности «Лига героев» прошел в Одинцове | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 15:29 Забег по пересеченной местности «Лига героев» прошел в Одинцове Источник фото: Мария Шматкова

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Более 1200 бегунов приняли участие в забеге по пересеченной местности «Лиги героев» в Одинцовском парке. Трасса была непростой, но любителей спорта это не остановило — к финишу пришли все, ведь каждый желающий мог выбрать себе дистанцию по силам.

«„Лига героев“ — это серия забегов, которые проходят в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге в течение года», — рассказал руководитель бегового направления АНО «Гонка героев» Павел Шестаков.

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Участникам предложили на выбор несколько дистанций: один, пять, десять и 20 километров. Стартовали бегуны по правой стороне трассы, а финишировали уже по левой. Все участники получили памятные медали, а победителей нагладили партеры гонки.

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