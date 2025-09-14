Забег «Парковый кросс» прошел в Серпухове

В Серпухове прошел областной «Парковый кросс». В нем приняли участие сотни активных жителей муниципалитета.

В числе активистов — воспитанники спортивной школы «Зубренок» и физкультурно-оздоровительных секций стадиона «Спартак», а также студенты Серпуховского колледжа и горожане.

Организаторы сначала провели разминку, кросс «Скорость природы» и эстафету «Сквозь парк». Интеллектуальной частью программы стал квиз «Здоровая еда».

Чемпион мира по боксу, муниципальный депутат Федор Чудинов провел разминку, а ответственный по вопросам физической культуры и спорта в Серпуховском благочинии Подольской епархии Алексей Малинкин обратился к спортсменам с приветственным словом. В организации также приняли участие активисты «Молодой гвардии».