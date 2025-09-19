Забег памяти Надежды Ереминой прошел в Серебряных Прудах

Традиционный легкоатлетический забег состоялся в парке культуры и отдыха «Серебряный». На старт вышли более 70 учеников из трех школ округа — Узуновской, Совхозной и школы имени Василия Чуйкова.

Мероприятие было посвящено памяти восьмикратной рекордсменки мира по вертолетному спорту Надежды Ереминой. Она родилась в Серебряно-Прудском районе. О небе и полетах мечтала с детства. После окончания школы Надежда обратилась в военкомат с просьбой направить ее в аэроклуб, но девушке отказали. Тогда она написала письмо первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и с ее помощью в 1971 году смогла приступить к обучению. Надежда Еремина управляла самолетами Як-18, Ми-1. На вертолете Ка-32 установила рекорд — поднялась на 6 тысяч метров. А еще эта хрупкая женщина подготовила более 50 летчиков для вооруженных сил.

«Она доказала и своей жизнью, и своими мировыми рекордами, что она действительно очень любит свою страну, свою малую Родину. Поэтому те ребята, которые сегодня принимают участие в забеге, конечно, гордятся тем, что живут и родились в том месте, где и наша прославленная землячка», — сказал глава муниципалитета Олег Павлихин.

Участники забега преодолевали одну из двух дистанций — полтора и два километра. Победителей наградили грамотами, кубками и медалями. Лучший общекомандный результат по итогам всех стартов показали ученики школы имени Чуйкова.

Забег в память о прославленной землячке проводится в Серебряных Прудах уже более 20 лет