«Забег обещаний» пройдет в Раменском 1 января

Округ приглашает всех желающих к необычному старту. 1 января 2026 года Раменское станет площадкой для уникальной спортивно-мотивационной акции — традиционного «Забега обещаний», который объединит людей разных возрастов и уровней подготовки.

Старт забега запланирован на 12:00 у спорткомплекса «Борисоглебский», со стороны, выходящей к озеру. Участие в мероприятии бесплатное и открыто для всех желающих, вне зависимости от их физической формы и уровня подготовки.

«Будем рады видеть и опытных бегунов, для которых это легкая разминка и возможность зарядиться позитивом, и абсолютных новичков, делающих свои первые шаги в спорте, и дружные семьи с детьми, желающие провести первый день года активно и весело. Также ждут любителей скандинавской ходьбы, которые смогут пройти дистанцию в своем темпе, и людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых будет обеспечена комфортная и безопасная среда», — отметили организаторы.

Перед стартом каждый получит возможность написать на своем нагрудном номере самое заветное обещание, которое он дает себе на 2026 год. Регистрация участников и выдача индивидуальных стартовых номеров начнется на месте в 11:30. «Забег обещаний» в Раменском является частью масштабного всероссийского проекта «5 верст». Этот проект представляет собой серию еженедельных бесплатных забегов на дистанцию пять километров, которые регулярно проводятся в парках по всей стране.