«Забег обещаний» пройдет в Одинцове 1 января

Традиционное спортивное мероприятие состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участники и болельщики соберутся на Лазутинке 1 января к 11:30.

Спортсмены пройдут обязательный инструктаж, проведут разминку и напишут самим себе обещание для того, чтобы выполнить их в наступившем году. Старт назначен на 12:00. Дистанция «Забега обещаний» — 2026 метров.

Кроме того, в программе лотерея с «МалоЦеннымиПризами», угощение авторскими чаями и сбитнем из настоящих угольных самоваров, а также осмотр тематических коллекций от Краеведческого общества.

Напомним, что новогодний первоянварский забег проводится в Одинцовском округе силами энтузиастов при поддержке администрации с 2001 года. Дистанция с каждым разом увеличивается на метр — в соответствии с нумерацией очередного нового года. Забег принимает своеобразную эстафету от Манжосовской лыжной гонки, которой 31 декабря завершается предыдущий спортивный год.