Забег на лыжах на траве пройдет в Балашихе 12 мая | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:56 Забег на лыжах на траве пройдет в Балашихе 12 мая Unsplash

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Устроить забег на лыжах по траве решили в Балашихе. Проект «Апельсиновый кросс» пройдет 12 мая и даст старт сезону турниров.

«Апельсиновый кросс» откроет сезон «Фруктовых забегов» в 2024 году. Соревнования пройдут в квартале Акатово. Участников ждет красивая природа, забег на лыжах по траве с подъемами и спусками. Участие бесплатное. Главное условие — взять с собой лыжи и палки, а также документы, которые подтвердят вшу личность и возраст.

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Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

«Апельсиновый кросс» в Балашихе проводят восемь лет. В этом году участникам предложат дистанции от одного до 13 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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