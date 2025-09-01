Забег ко Дню знаний прошел в Балашихе

В Пестовском парке городского округа Балашиха прошел яркий тематический забег «5 верст», посвященный Дню знаний. Более 280 участников вышли на старт, перевоплотившись в любимых книжных героев.

Помимо традиционной дистанции в пять километров, атлеты приняли участие в литературной викторине, обменялись книгами и получили тематические призы. Для 23 человек этот забег был дебютным в рамках проекта «5 верст».

Еженедельные старты в Пестовском парке давно стали важной частью спортивной жизни Балашихи. Формат забега позволяет каждому выбрать подходящий темп — бег или ходьбу. Главное — участие и движение. Дистанция в пять километров объединяет как опытных спортсменов, так и новичков.

Тематические забеги, приуроченные к праздникам и значимым датам, собирают жителей города, представителей спортивного сообщества, культурных и общественных организаций. Проект «5 верст Пестовский» на сегодняшний день провел уже более 165 стартов, став настоящей традицией для Балашихи.