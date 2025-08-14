Забег ко Дню знаний пройдет в Пестовском парке в Балашихе

В Пестовском парке в Балашихе пройдет тематическое мероприятие «Книжный старт», приуроченное ко Дню знаний. Организаторы приглашают всех желающих объединить спорт и творчество, вспомнив о главном источнике знаний — книгах.

«Книжный старт» обещает быть насыщенным и увлекательным. Участников ждет не только возможность пробежать дистанцию, но и множество интересных активностей. В рамках мероприятия пройдет викторина на литературную тему, где каждый сможет проверить знания о классических и современных произведениях. Также будет организована площадка для обмена книгами, что позволит участникам не только поделиться своими любимыми изданиями, но и найти что-то новое для чтения.

Кроме того, в рамках «Книжного старта» состоится розыгрыш книг и тематических открыток о беге. Особое внимание будет уделено костюмированному конкурсу, в котором участники смогут выйти на дистанцию в образах своих любимых книжных героев.

Традиционные старты в Пестовском парке проходят еженедельно и уже давно стали важной частью спортивной жизни Балашихи. Дистанция составляет пять километров, которые можно преодолеть как бегом, так и пешком, выбрав комфортный темп. Тематические забеги, приуроченные к памятным датам и праздникам, объединяют жителей города, представителей спортивного сообщества, сферы культуры и общественных организаций.