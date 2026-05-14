Забег ко Дню Победы прошел в Воскресенске

Жители Воскресенска приняли участие в «Пробежке Победы», организованной проектом Уралхим Run Factory. Около 20 человек пробежали дистанции вокруг Докторовского озера, некоторые участники пришли с детьми — самому юному бегуну оказалось 7 лет.

Событие в этом году объединило 10 городов: Санкт-Петербург, Казань, Самару, Тольятти, Пермь, Березники, Кирово-Чепецк, Соликамск, Черняховск и Воскресенск. Участники «Пробежки Победы» преодолели две символичные дистанции на выбор: 9 километров в честь 9 Мая или 2 километра для начинающих и семейных забегов.

Тренировки Уралхим Run Factory проводятся в Воскресенске четвертый год. Участвовать могут не только сотрудники филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“, но и все желающие. Занятия бесплатные, необходима регистрация в приложении Run Factory. В этом году тренировки проходят каждую неделю по средам в 19:00. Подробная информация — в сообществе MAX: Воскресенск Уралхим Run Factory по ссылке: https://max.ru/join/5r6beaiGfsPCmB96DBqYApy8p8ib1jXC7JO0CDgAZfs