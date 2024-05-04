Забег ко Дню Победы открыл лыжероллерный сезон в Истре | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 19:15 Забег ко Дню Победы открыл лыжероллерный сезон в Истре Источник фото: СШОР «Истина»

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Забег на роликах прошел в Истре на базе Спортивной школы олимпийского резерва «Истина». Открытие нового лыжероллерного сезона приурочили ко Дню Победы.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, эстафету бежали воспитанники муниципальных отделений СШОР «Истина».

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Соревнования выиграли спортсмены из поселка Глебово, второе место заняли ребята из деревни Головино, а на третьем месте — воспитанники Новопетровского отделения спортивной школы.

После соревнований победители и призеры забега возложили цветы к братской могиле героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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