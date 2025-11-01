Забег ко Дню народного единства прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся забег проекта «5 верст Пестовский», приуроченный ко Дню народного единства. В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, его заместитель Михаил Объедков, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, депутаты Совета депутатов Балашихи, а также более 150 жителей города.

Глава Балашихи Сергей Юров приветствовал участников, поздравил их с приближающимся праздником и дал старт забегу.

«У вас замечательная атмосфера и отличная организация. Движение „5 верст Пестовский“ — яркий пример того, как жители сами создают спортивные традиции. Мы со своей стороны продолжаем развивать инфраструктуру: в этом году начинаем реконструкцию стадионов „Керамик“ и „Строитель“. Спорт объединяет, делает нас сильнее и здоровее. Поздравляю всех с Днем народного единства!» — отметил Юров.

Участники преодолели дистанцию в пять километров по живописному маршруту в Пестовском парке, который включал четыре круга: один лесной, два городских и снова лесной. Каждый выбирал свой темп — кто-то бежал, кто-то шел пешком. Среднее время прохождения трассы составило около 30 минут.