Забег ко Дню города пройдет в парке Реутова 14 сентября

В парке «Фабричный пруд» Реутова пройдет забег, приуроченный ко Дню города. На старт 14 сентября смогут выйти участники от восьми лет.

Участвовать в соревновании могут как профессионалы, так и любители. Состязаться будут на дистанциях от 650 метров для самых юных участников до пяти километров для взрослых бегунов.

К участию допустят тех, кто предоставит документ, удостоверяющий личность, согласие на обработку персональных данных, оригинал медицинской справки, с указанием, что участник допущен к мероприятию и занятиям физкультурой без ограничений.

Отметим, что развитию спортивной сферы в Реутове уделяют большое внимание. Идет активное обновление физкультурно-оздоровительных центров, открываются новые секции и спортивные школы.

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