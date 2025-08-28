Забег «Книжный старт» пройдет в Балашихе 30 августа

В Пестовском парке городского округа Балашиха 30 августа в 9:00 состоится тематический забег «Книжный старт», посвященный Дню знаний. Специальным гостем мероприятия станет Александр Бындю — автор книг «Антихрупкость в IT» и «Карта гипотез», а также основатель IT-компании Byndyusoft, сотрудничающей с крупнейшими компаниями России.

Накануне, 29 августа, Александр проведет онлайн-встречу для участников сообщества «5 верст Пестовский» на тему «пять километров, пять гипотез, пять решений». Зарегистрироваться можно по ссылке.

На забеге гостей ждут литературная викторина, площадка для обмена книгами, розыгрыш изданий о беге и тематические открытки. Особое внимание уделят костюмированному конкурсу, где участники смогут пробежать дистанцию в образах любимых книжных героев.

Еженедельные старты в Пестовском парке на дистанции пять километров — бегом или пешком в комфортном темпе — стали важной частью спортивной жизни Балашихи. Тематические забеги, приуроченные к праздникам, объединяют жителей, спортсменов, деятелей культуры и общественных организаций, создавая яркую атмосферу единства и вдохновения.