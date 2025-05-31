Забег клуба «ЖеRunners» прошел в Пестовском парке в Балашихе

В 158-м забеге клуба «ЖеRunners» в Пестовском парке в Балашихе приняли участие более 240 атлетов. Именно так бегуны отметили двухлетие со дня основания спортивного сообщества.

Активисты клуба «ЖеRunners» организовывают регулярные пробежки и проводят масштабные соревнования. За время его существования прошли уже три марафона у дома, при этом два из них — под флагом «ЖеRunners». Во время самого массового мероприятия в феврале 2025 года на старт вышли более 400 человек.

«Сегодня наше сообщество объединяет примерно 200 человек, которые регулярно присоединяются к пробежкам. Это люди самого разного уровня подготовки. Мы рады каждому. У нас всегда найдется место и для опытных бегунов, и для тех, кто только начинает. Стать частью „ЖеRunners“ может любой, кто хочет двигаться, общаться и быть рядом с единомышленниками», — рассказал сооснователь «ЖеRunners» Дмитрий Коханов.

Около 200 человек принимают участие в вечерних пробежках. Есть также воскресные старты и мероприятия на свежем воздухе, где предусмотрены маршруты для спортсменов разного уровня подготовки.