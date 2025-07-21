Забег клуба «5 верст» прошел в Пестовском парке в Балашихе

В Балашихе состоялся 165-й по счету любительский забег в рамках проекта «5 верст Пестовский», который собрал 165 участников. 14 из них впервые решили попробовать себя в этом соревновании.

Проект «5 верст», стартовавший три года назад, направлен на популяризацию здорового образа жизни и активного досуга. За время его существования в забегах приняло участие почти 2000 любителей бега.

Забеги проводятся каждую неделю в Пестовском парке и уже стали важной частью спортивной культуры городского округа. Участники могут выбрать удобный для себя темп, преодолевая дистанцию в пять километров как бегом, так и пешком.

Помимо регулярных забегов, проект предлагает тематические старты, приуроченные к значимым событиям и государственным праздникам. Участники уже выходили на дистанцию в честь Дня российской науки, годовщины воссоединения Крыма с Россией и других мероприятий, связанных с футболом. Эти забеги не только привлекают жителей Балашихи, но и объединяют представителей спортивного сообщества, культуры, общественных организаций и местных властей.