Забег к 204-й годовщине со дня рождения Достоевского прошел в Зарайске

Памятные мероприятия, посвященные 204-й годовщине со дня рождения классика русской литературы, состоялись в музее-усадьбе «Даровое». Одним из центральных событий стал традиционный забег, который проходит в Зарайске с 2022 года.

Жители муниципалитета и гости из Коломны, Егорьевска и Рошаля, поклонники творчества Федора Достоевского, повторили маршрут, который в XIX веке регулярно проходили, направляясь на рынок, слуги семьи писателя. Участники забега пробежали около 25 километров по пересеченной местности.

«Этот маршрут каждые выходные преодолевали помощники четы Достоевских, отправляясь на ярмарку за провизией. Крепкие были ребята!» — отметил идейный вдохновитель забега Алексей Романов.

Сам Достоевский в юном возрасте также часто ходил вместе с братьями до Зарайска и обратно, поскольку все лошади были заняты на полевых работах и другим способом добраться до города было невозможно.

Памятный забег стал не только спортивным мероприятием, но и символом связи поколений, подчеркивающим важность культурного наследия.