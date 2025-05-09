Забег «Эстафета памяти. 80 лет Победы» прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся ежегодный патриотический забег «Эстафета памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники — от самых юных жителей до старшего поколения — пробежали по городским улицам, чтобы почтить подвиг героев, подаривших мир.

Забег стартовал и финишировал на проспекте Ленина у Вечного огня. Бегуны несли портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны, а на их футболках были изображены лица героев-победителей. Это стало символом единства поколений и благодарности тем, кто отстоял свободу.

«„Эстафета памяти“ — это не просто забег, а наш долг перед героями, которые ценой жизни приближали Победу. Сегодня мы бежали ради сохранения памяти, ради наших героев и ради будущего», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Традиция «Эстафеты памяти» в Балашихе насчитывает более 10 лет. В 2024 году забег вновь объединил сотни людей, для которых подвиг советских солдат остается вечным примером мужества. Мероприятие напомнило всем участникам о важности беречь мир и передавать историю подвига из поколения в поколение.