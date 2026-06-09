Забег для детей с ОВЗ прошел в Электрогорске

На городском стадионе 6 июня состоялось ежегодное инклюзивное мероприятие «Солнечный круг». Встреча объединила детей с ограниченными возможностями здоровья, их семьи, волонтеров и всех, кто поддерживает идеи доброты и взаимопомощи.

Перед стартом для ребят организовали развлекательную программу: игры, творческие активности и шоу мыльных пузырей. Особое настроение создали выступления коллектива «Зумбарики».

Волонтеры отметили, что с каждым годом участников становится все больше. Подготовка к забегу начинается за полгода, ведь для многих детей это возможность доказать себе, что ничего невозможного нет.

На старт вышли дети разных возрастов. Во время забега участников сопровождали аплодисменты, слова поддержки, а также шоу с барабанами и цветным дымом. По окончании все получили памятные награды, подарки и поздравления. Родители отмечают, что такие мероприятия помогают детям быть более раскрепощенными и открытыми.

Мероприятие проводится уже четвертый год по инициативе руководителя центра для особенных детей. В этом году к участию присоединились новые волонтеры и спонсоры.