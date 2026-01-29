Забег «5 верст» провели в парке Раменского

Студенты Раменского колледжа отпраздновали День российского студенчества, приняв участие в серии спортивных мероприятий. Программа праздника объединила как индивидуальные испытания на выносливость, так и командные состязания.

В парке Раменского состоялся традиционный забег «5 верст». Несмотря на установившиеся морозы, на старт пятисотметровой дистанции вышли десятки студентов под руководством преподавателя физической культуры Артема Бычкова.

«Участники продемонстрировали не только хорошую физическую форму, но и сильный характер, преодолев пять километров по заснеженным аллеям. Особо отличились студенты Юлия Шпицина, Ева Беспалова и Дмитрий Самусаев, показавшие высокие результаты», — сообщили организаторы.

Параллельно в округе прошел праздничный турнир по мини-футболу среди команд средних специальных учебных заведений. Раменский колледж выставил на соревнования сразу два состава. По итогам матчей обе команды колледжа поднялись на пьедестал почета: одна из них завоевала «золото» турнира, а вторая удостоилась бронзовых наград.