Забег «5 верст» пройдет в парке на Заречной улице в Балашихе 14 декабря

Парки Балашихи опубликовали афишу на предстоящую неделю. Для детей подготовили развлекательную программу, а для взрослых — мастер-класс по скандинавской ходьбе и сразу три забега, в том числе «5 верст» от Заречной улицы.

Встреча с Дедом Морозом пройдет в Резиденции 13 декабря в 17:00 и 14 декабря в 11:00. В это же время в субботу в парках «Пехорка» и Пестовский» запланирована предновогодняя программа «Парки. Баранки».

В среду в 15:00 в Пестовской парке проведут выставку, эстафеты и детскую дискотеку.

В Ольгинском парке 10 декабря в 11:00 организуют мастер-класс по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике, а в 16:30 — спортивные игры. В субботу 14 декабря в 10:00 начнется беговая тренировка, а в 11:00 — занятие по скандинавской ходьбе. Участников «Активного долголетия» пригласили на скандинавскую ходьбу 9 декабря в 11:30, 11 и 12 декабря в 14:00 и 13 декабря в 11:30.

В парке на Заречной улице пройдет три забега: 10 и 12 декабря — ночные старты от входной группы со стороны улицы Крупешина в 20:00 и 14 декабря — «5 верст» в 9:00.

В парке на Солнечной улице 12 декабря в 15:00 пройдет интерактивная программа и дискотека.

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