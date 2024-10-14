Забег «5 верст» пройдет в парке культуры в Лобне 19 октября

Жителей Лобни пригласили на мероприятия в парках, которые будут длиться всю неделю. Например, забег проекта «5 верст» пройдет 19 октября в Центральном парке культуры и отдыха.

В Центральном парке 16 октября пройдет занятие от творческой студии «Стрекоза» в 16:00, в парке Киово — мастер-классы и настольные игры также в 16:00.

Занятия скандинавской ходьбой, детские игры и анимационная программа пройдут в том же парке культуры и отдыха 18 октября в 10:00 и 17:00 соответственно.

А 19 октября утром стартует забег проекта «5 верст» в 8:45, а в 17:00 — ретро-вечеринка «Мы молоды душой».

Детская дискотека и мастер-классы запланированы 20 октября в Центральном парке в течение дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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