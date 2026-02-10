За сброс снега в Одинцовском округе нарушителя оштрафуют

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области привлекли к административной ответственности гражданина, который нарушил природоохранное законодательство. Мужчину задержали в Одинцовском округе, когда он управлял грузовым автомобилем и сбросил отходы от зимней уборки улиц на землях сельскохозяйственного назначения в районе села Жаворонки.

«Нарушение было усугублено тем, что сброс произошел в границах водосборной площади реки Незнайки, что чревато риском загрязнения водного объекта», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам рассмотрения протокола сотрудники Минэкологии назначили гражданину штраф в размере 40 тысяч рублей.

Минэкологии напоминает, что загрязненные снежные массы являются отходами и могут перевозиться только лицензированными перевозчиками. Такие отходы можно отправлять только на площадки временного накопления, определенные решением администраций округов, или на легальные снегоплавильные пункты.