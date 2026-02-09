За прошедшую неделю в Подмосковье количество обращений на горячую линию при ДТП выросло

За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 7 307 обращений от участников дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 1 844 случая больше, чем на предыдущей неделе. Всего квалифицированную поддержку получили 14 614 водителей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Участникам 2 732 ДТП помогли оформить аварии в Центрах помощи, а 1 289 водителей оформили «Европротоколы» с помощью консультантов «горячей линии».

В Минтрансе подчеркнули, что Служба помощи при ДТП способствует повышению безопасности, так как сокращает время нахождения автомобилистов на дороге после аварии. «В 60% ДТП без пострадавших автомобили оперативно убраны с проезжей части», — отметили в ведомстве.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предлагает бесплатную дистанционную поддержку: круглосуточные консультации по телефону и очную помощь в оформлении дорожных аварий без пострадавших в 16 специализированных центрах, работающих ежедневно с 8 до 20:00.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям, попавшим в ДТП или столкнувшимся с поломкой, покидать автомобиль и уходить за пределы проезжей части в безопасное место, после чего обращаться по номеру 112 за помощью и инструкциями по оформлению происшествия.