За полгода пассажиры ЦППК почти 26 тысяч раз воспользовались картой провожающего

В первой половине 2026 года пассажиры ЦППК активно использовали услугу «Карта провожающего». Согласно информации, предоставленной Минтрансом Подмосковья со ссылкой на ЦППК, за шесть месяцев было оформлено почти 26 тысяч карт.

Наиболее востребована услуга оказалась на Казанском направлении — там карты взяли 5,2 тысячи раз. Второе место занимает Горьковское направление с 3,4 тысячи случаев. Третье место делят Павелецкое и Ярославское направления, где пассажирами было получено в среднем по 3,1 тысячи карт.

Начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко отметила, что спрос на «Карту провожающего» зависит от сезона. «Активнее всего пассажиры пользуются услугой во время новогодних каникул и дачного сезона», — подчеркнула она. Например, в июне карту получили 5,4 тысячи раз, в мае — 4,7 тысячи раз, а в январе — 4,4 тысячи раз.

«Карта провожающего» дает возможность бесплатно пройти на станцию и выйти с платформы для встречи близкого человека или помощи с багажом. Карту можно взять в кассах на восьми головных вокзалах столицы и почти на 170 пригородных станциях, оставив залог в размере 100 рублей. Время нахождения на станции с картой — 30 минут, после чего ее нужно сдать в кассу и вернуть залог.

Источник: АО «Центральная ППК».