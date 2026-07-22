За полгода электропоезда «Иволга» на Ярославском направлении преодолели 1 млн км

С начала 2026 года электропоезда «Иволга» на Ярославском направлении проехали 1 млн километров — почти в четыре раза больше, чем за весь 2025 год. Это связано с увеличением числа составов на маршрутах.

За первое полугодие 2026 года парк подвижного состава на Ярославском направлении расширился до 25 поездов модели «Иволга 4.0». В 2025 году на маршруты выходили до 15 таких поездов, их суммарный пробег составил 262,3 тыс. километров.

Начальник департамента подвижного состава ЦППК Андрей Кадушкин отметил, что сейчас в парке уже 68 поездов модели «Иволга 4.0», более трети из них — на Ярославском направлении.

«Сегодня в нашем парке уже 68 поездов модели «Иволга 4.0». Более трети из них — на Ярославском направлении, самом востребованном в России. Чтобы обеспечить высокий уровень комфорта на фоне значительного пассажиропотока, мы последовательно обновляем подвижной состав. Новые поезда отличаются эргономичными салонами, современными системами климат-контроля, а посадка и высадка из них проходит быстрее за счет увеличенного количества дверей», — подчеркнул он.

Пассажиры отмечают плавность хода, наличие климат-контроля и широких проходов для комфортного перемещения внутри вагона. Также им нравятся современные системы информирования в новых поездах.

Всего до 2030 года на Ярославское направление будет поставлено около 90 поездов. После обновления средний возраст подвижного состава сократится более чем впятеро — с семнадцати до трех лет.