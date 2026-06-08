За первую неделю лета парки Подмосковья посетили более 3 млн человек

Более трех миллионов человек посетили парки Подмосковья за первую неделю лета. Это на 478 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, больше всего гостей насчитали в понедельник, когда отмечался День защиты детей. Тогда в парках отдохнули 530 тысяч человек. В выходные же их посетили около 500 тысяч человек, а в рабочие дни — по 400 тысяч в среднем.

Самым популярным стала «Пехорка» в Балашихе, где побывали почти 100 тысяч отдыхающих. Центральный парк Долгопрудного посетили 73 тысячи человек, а Центральный парк Лобни — 70 тысяч.

Еще по 56-60 тысяч гостей побывали в Центральном парке Пушкино и парке имени Толстого в Химках и Центральном парке Ленинского.

Всего в Подмосковье 219 парков. Ежегодно она становятся более комфортными и безопасными за счет обновления аллей, установки детских и спортивных площадок.

В прошлом году парки Подмосковья посетили 93 миллиона человек, а в этом году прогнозируют рекорд - 105 миллионов.