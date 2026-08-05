За неделю в Подмосковье подано более 8,3 тысячи заявлений на соцкарту

За прошедшую неделю на региональный портал поступило свыше 8,3 тысяч заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты жителя Московской области. С начала года обработано более 254 тысяч электронных заявлений, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить социальную карту могут граждане льготных категорий, зарегистрированные в Подмосковье. Карта предоставляет бесплатный проезд на транспорте Московской области и Москвы, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Если заявление подается на получение соцкарты для ребенка, умный сервис проверит данные и покажет список детей, на которых можно оформить карту. Заявителю останется выбрать ребенка и направить заявку на рассмотрение.