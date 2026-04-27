Подмосковная Служба помощи при ДТП обработала более 2,5 тысячи заявок за неделю

За прошедшую неделю в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 530 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 88 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Всего квалифицированную помощь и поддержку оказали 5 060 водителям, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Центрах помощи участникам оказали содействие в оформлении последствий 1 038 дорожных аварий. При этом 393 ДТП были оформлены с помощью «Европротоколов» без вызова ГАИ.

В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах. В случае поломки или ДТП не рекомендуется оставаться в машине или рядом с ней, так как это может быть опасно и привести к повторному происшествию. Сначала необходимо уйти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться по единому номеру 112. Специалисты Службы помощи окажут необходимую помощь и поддержку.

Служба помощи представляет собой единое пространство, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить первоочередные действия и оформить «Европротокол» на месте или в центре помощи.

