Свыше 30 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Еще 32 человека переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. Они переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость недвижимости.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, переселенцам предоставили жилье в новостройках, на вторичном рынке и выплатили выкупную стоимость.

«Из аварийного жилья переселены 32 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 14 аварийных помещений в Электрогорске и Сергиево-Посадском округе», — сообщили в министерстве.

Всего за неделю расселили более 564 квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Эту работу всегда учитывают при строительстве домов.

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