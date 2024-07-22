Свыше 110 человек переселили из аварийного жилья за неделю в Подмосковье
За неделю из аварийных домов Подмосковья переехали более 110 человек. Они получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, некоторым выплатили выкупную стоимость.
Как рассказали в региональном Минстрое, из аварийных домов переселили 111 человек. Они жили в 43 аварийных помещениях в Клину, Серпухове, Ступине, Шатуре, Пушкино и Сергиевом Посаде.
Всего за это время расселили более двух тысяч квадратных метров жилья.
В ведомстве напомнили, что эту работу проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
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