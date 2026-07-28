За неделю Росгвардия Подмосковья не допустила краж с охраняемых объектов
Сотрудники Росгвардии Подмосковья провели 126 мероприятий за неделю. За различные нарушения и административные правонарушения задержаны 753 гражданина.
Благодаря профессиональным и скоординированным действиям нарядов вневедомственной охраны на охраняемых объектах не допущено ни одного хищения.
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели 750 проверок условий хранения оружия у частных лиц и организаций. Из незаконного оборота изъято 74 ствола. Составлено 144 протокола о нарушениях правил оборота оружия, аннулировано 41 разрешение. Подразделения специального назначения выполнили 29 задач по силовому обеспечению специальных мероприятий.