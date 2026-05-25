Почти 11 тысяч раз жители Подмосковья записались в кружки и секции онлайн

За последнюю неделю на региональном портале почти 11 тысяч раз была использована электронная услуга по записи в кружки и секции. С начала 2026 года общее количество онлайн-заявлений превысило 130 тысяч. Такие данные предоставила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на портале в разделе «Образование» — «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». Она позволяет подать одно заявление для записи сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования Московской области.

Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму заявления. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя на регпортале.

