За неделю в Подмосковье подали около тысячи заявок на прикрепление к поликлинике

На прошлой неделе на портале госуслуг Московской области было подано порядка тысячи заявлений на прикрепление к поликлинике. С начала года этой онлайн-услугой воспользовались более 27 тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму в разделе «Прочее» – «Здоровье». В заявлении необходимо выбрать поликлинику, к которой вы хотите прикрепиться, указать поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС.

Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания. Решение по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.